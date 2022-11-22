Сборные Аргентины и Саудовской Аравии объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022

Сборная Аргентины и национальная команда Саудовской Аравии объявили стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре. Команды выступают в группе С.
Поединок начнется в 13.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Стоит отметить, что в составе аргентинской команды с первых минут на поле появится звездный нападающий Лионель Месси.
Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Де Пауль, Паредес, Гомес, Месси, Ди Мария, Лаутаро Мартинес.
Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Абдулхамид, Аль-Тамбакти, Аль-Булаихи, Аль-Шахрани, Аль-Фарадж, Канно, Аль-Малки, Аль-Бураикан, Аль-Шехри, Аль-Давсари.
В группе С Аргентина и Саудовская Аравия также сыграют с Польшей и Мексикой.
Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Мундиаль пройдет на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».
Ранее сообщалось, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о совместной фотосессии с нападающим команды Аргентины Лионелем Месси для бренда Louis Vuitton. Напомним, ранее в социальных сетях появилось фото футболистов, которые играют в шахматы на чемодане в фирменных тонах известного бренда.