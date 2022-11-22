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9 часов назад

Сборные Аргентины и Саудовской Аравии объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022

Газета.Ruиещё 14

Сборная Аргентины и национальная команда Саудовской Аравии объявили стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре. Команды выступают в группе С.

Сборные Аргентины и Саудовской Аравии объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022
Фото: Газета.руГазета.ру

Поединок начнется в 13.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Стоит отметить, что в составе аргентинской команды с первых минут на поле появится звездный нападающий Лионель Месси.

Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Де Пауль, Паредес, Гомес, Месси, Ди Мария, Лаутаро Мартинес.

Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Абдулхамид, Аль-Тамбакти, Аль-Булаихи, Аль-Шахрани, Аль-Фарадж, Канно, Аль-Малки, Аль-Бураикан, Аль-Шехри, Аль-Давсари.

В группе С Аргентина и Саудовская Аравия также сыграют с Польшей и Мексикой.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Мундиаль пройдет на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Ранее сообщалось, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о совместной фотосессии с нападающим команды Аргентины Лионелем Месси для бренда Louis Vuitton. Напомним, ранее в социальных сетях появилось фото футболистов, которые играют в шахматы на чемодане в фирменных тонах известного бренда.

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