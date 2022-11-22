ЧМ-2022 по футболу в Катаре: США и Уэльс сыграли вничью

Трансляция игры велась на сайте «Матч ТВ».

Фото: ТАСС ТАСС

Первый гол забила сборная США. Мяч в ворота соперников отправил на 36 минуте Тимоти Веа после передачи от Кристиана Пулишича. За все время игры американцы трижды получали предупреждения от судьи. Желтые карточки вручали Серджино Десту, Уэстону Маккенни и Тиму Риму.

Сборной Уэльса удалось забить гол почти под конец игры по пенальти. На 88-й минуте мяч в ворота американцев удалось отправить Гарету Бэйлу, что стало его 41-м голом за национальную команду и первым на ЧМ. Мяч разыгрывал Ааарон Рэмси. Вратарь сборной США Мэтт Тернер угадал направление, но отбить мяч не смог. Желтые карточки за серию фолов получили на 40-й и 51-й минутах получили Гарет Бейл и Тим Рим.

В общей сложности игра длилась 99 минут.

Напомним, что команды стран выступают на ЧМ — 2022 в группе B. Матч между США и Уэльса стал вторым в групповом этапе. Также в B находятся сборные Англии и Ирана. Второй тур этой группы состоится 25 ноября. США встретятся с Англией, Уэльс — с Ираном.