Слуцкий пожелал удачи двум сборным на ЧМ-2022 в Катаре

"Наверное, все мы хотим, чтобы чемпионат мира выиграла или Португалия, или Аргентина – по крайней мере, я этого хочу. Мне кажется, это была бы красивая история или для Месси, или для Роналду, потому что я уверен, что для каждого из них это последний чемпионат мира. Все получилось бы очень красиво", – сказал Слуцкий в эфире "Коммент.Шоу".