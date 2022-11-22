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14 часов назад

Слуцкий назвал две команды, одну из которых хотел бы видеть победителем ЧМ-2022 в Катаре

Газета.Ru

Бывший главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий назвал сборные, которым желает победы на чемпионате мира - 2022 в Катаре.

Слуцкий пожелал удачи двум сборным на ЧМ-2022 в Катаре
Фото: ТАССТАСС

"Наверное, все мы хотим, чтобы чемпионат мира выиграла или Португалия, или Аргентина – по крайней мере, я этого хочу. Мне кажется, это была бы красивая история или для Месси, или для Роналду, потому что я уверен, что для каждого из них это последний чемпионат мира. Все получилось бы очень красиво", – сказал Слуцкий в эфире "Коммент.Шоу".

Турнир стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Мундиаль пройдет на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе". В группе С сборная Аргентины проведет матчи с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Национальная команда Португалии сыграет с Ганой, Уругваем и Южной Кореей в рамках группы Н. Отметим, что ни Месси, ни Роналду ни разу в своей карьере не становились победителями чемпионата мира. Для обоих футболистов этот мундиаль станет пятым в профессиональной карьере.

Ранее Роналду заявил, что хотел бы поставить мат Лионелю на футбольном поле.

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