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10 часов назад

Фанаты пошли на поиски пива в Катаре и попали на вечеринку во дворец шейха

Lenta.ruиещё 1

Двое британских туристов, которые приехали в Катар на Чемпионат мира по футболу 2022, отправились на поиски пива и случайно попали на вечеринку во дворце шейха. Об этом сообщает TalkSport.

Как рассказал болельщик «Эвертона» по имени Алекс, в субботу вечером, 19 ноября, они с приятелем отправились за пивом и встретили двух катарцев, которые сообщили, что у них есть алкоголь.

«Поэтому мы прыгнули в кузов его Toyota Land Cruiser и оказались в большом дворце. Мы были на заднем дворе, и он показал нам своих обезьян и экзотических птиц, это было безумие», — поделились фанаты.

Позже путешественники начали делиться кадрами с вечеринки в своих социальных сетях. На одной фотографии было видно, как двое британцев сидят в окружении катарцев, одетых в длинные тобы, а на другом кадре один из болельщиков гладит львенка.

«Прошлой ночью мы встретили одного из сыновей шейха, он отвел нас во дворец и показал нам, что у него есть львы и все такое», — прокомментировал второй турист.

Ранее в ноябре Международная федерация футбола (ФИФА) под давлением Катара запретила продажу пива на стадионах во время чемпионата. Отмечалось, что такое решение было принято в связи со строгими законами, действующими в стране, в отношении употребления алкоголя в общественных местах.

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