Два дня ЧМ в Катаре — два провала: в России такого не было

Сравнение, которое напрашивается само собой.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Минули два игровых дня ЧМ-2022 в Катаре, 1-й тур уже сыгран в двух группах – А и B. И если к футболу и его качеству вопросов не так много (количество голов пока радует), то от околофутбольных тем не уйти. Почему от этого грустно – в колонке Константина Кринского.

Видео дня

Полупустые трибуны на матче открытия – это полный провал

Хотелось бы начать с внезапно появившегося запрета на продажу пива внутри стадионов, но это будет не совсем честно – всё-таки случился он за два дня до старта турнира. А вот что первым по-настоящему разочаровало – полупустые трибуны на матче открытия между Катаром и Эквадором. Мало того, что игра выдалась скучной и невыразительной, а хозяева турнира впервые начали ЧМ с поражения, так ещё и на трибунах было тухло.

Чемпионат.com

Как можно провалить организацию первого матча, не продумать привлекательность домашнего турнира? Шумные катарцы – это практически исключение. Мир уже обошли кадры, как одетые в одинаковые майки ребята арабской внешности рвут глотки на трибунах. Но те люди, что облачились в национальные одежды, вели себя тихо. Я не призываю сходить с ума, ломать кресла и портить физиономии неприятелям. Но когда крошечный сектор эквадорцев все 90 минут перекрикивает стадион – это полный провал! И ситуация с пустующими местами на матчах ЧМ, к сожалению, не заканчивается матчем открытия.

Видимо, инвестировать миллиарды в стадионы и города вокруг них – легче, чем привить людям любовь к футболу. И тогда назревает вопрос: а нужен ли такой турнир Катару, если местным он по барабану? Для руководства страны и правящей семьи это понт, побрякушка, яркая цацка – тут всё понятно. А что ЧМ для катарцев? На всеобщий праздник, переплетение культур, появление друзей со всего света это не похоже. А на что тогда?

Я работал на 12 матчах ЧМ-2018 в России, объездил пять городов. Был на матче открытия с Саудовской Аравии. До начала игры два часа кайфовал в фан-зоне у стадиона – как же там было круто! Люди знакомились, обнимались, фотографировались, случайно или даже специально обливались пивом, смеялись и – главное – излучали позитив и счастье. На стадионе «Лужники» вообще творилось что-то космическое: кажется, никогда прежде, как летом 2018-го, Россия не открывалась миру.

Крах системы электронных билетов на второй день турнира – это стыд

Представьте: вы в течение четырех лет откладывали деньги ради поездки на чемпионат мира, чтобы поболеть за любимую команду. Вы – англичанин из провинции или житель Тегерана. Да хоть мексиканец, не важно. И вот вы не можете получить доступ к своим электронным билетам из-за поломки приложения ФИФА. Что вам делать? Идти в билетный центр и распечатывать тикет – но вы там не первый: чуть раньше пришли ещё несколько тысяч человек.

Чемпионат.com

И вместо того чтобы спокойно занять место на стадионе, купить если не пиво, то хотя бы газировку, обсудить состав с другом или соседом по трибуне, вы стоите в очереди, которая не двигается! Просто потому, что приложение ФИФА с вашими электронными билетами не позволяет сохранить их на телефон и каждый раз загружает информацию через интернет. Но, увы, не выходит. И это не у вас проблемы с сетью, а у организатора с приложением. Ну ничего, пропустите полчаса игры, вам жалко, что ли? Всё равно уже здесь, что жалуетесь-то?

На ЧМ-2018 в России я был поражен организацией. Чтобы хоть раз мне – довольно въедливому журналисту – что-то не понравилось, это ещё надо вспомнить. Может, пару раз слишком холодно дули кондиционеры или еда в пресс-центре оказалась не горячей, а тёплой. Система прохода, идентификация, работа волонтёров – всё было хорошо. Не помню очередей на входах и внезапных эксцессов с логистикой, из-за которых люди попадали на трибуны после стартового свистка. Почти всегда я заходил на арену за несколько минут до начала матча – и никогда не видел давок и столпотворений. Если кто-то задерживался – то исключительно по собственной причине.

А ЧМ-2022 точно для болельщиков?