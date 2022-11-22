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13 часов назад

Роналду назвал источником гордости совместную рекламную кампанию с Месси

Газета.Ru

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о совместной фотосессии с нападающим команды Аргентины Лионелем Месси для бренда Louis Vuitton. Его слова передает Marca.

Роналду прокомментировал совместную рекламную кампанию с Месси
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Напомним, ранее в социальных сетях появилось фото футболистов, которые играют в шахматы на чемодане в фирменных тонах известного бренда.

«Это была кампания, в которой я хотел участвовать, кампания, которую я давно искал. Это был источник гордости. Это мой пятый чемпионат мира. Я настроен оптимистично», — сказал Роналду.

Месси и Роналду в составе своих национальных сборных примут участие в чемпионате мира — 2022, который пройдет в Катаре. Турнир стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Мундиаль пройдет на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

В группе С сборная Аргентины проведет матчи с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Национальная команда Португалии сыграет с Ганой, Уругваем и Южной Кореей в рамках группы Н.

Отметим, что ни Месси, ни Роналду ни разу в своей карьере не становились победителями чемпионата мира. Для обоих футболистов этот мундиаль станет пятым в профессиональной карьере.

Ранее Роналду заявил, что хотел бы поставить мат Месси на футбольном поле.

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