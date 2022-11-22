Футболист-гей раскритиковал ФИФА за запрет радужных повязок на ЧМ-2022

Футболист австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джошуа Кавалло раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за ее позицию по капитанским повязкам в радужных цветах. Его слова передает RMC Sport.
«ФИФА, мне нравится моя личность. Увидев, что вы запретили всем командам носить повязку OneLove, активно поддерживающую ЛГБТ на чемпионате мира, вы продемонстрировали, что футбол — это не место, открытое для всех», — сказал Кавалло.
Чемпионат мира стартовал 20 ноября матчем между хозяевами турнира и командой Эквадора. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканской сборной.
22 ноября пройдут матчи: Аргентина — Саудовская Аравия (13:00 мск), Дания — Тунис (16:00), Мексика — Польша (19:00) и Франция — Австралия (22:00).