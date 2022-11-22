ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
9 часов назад

Футболист-гей раскритиковал ФИФА за запрет радужных капитанских повязок на ЧМ-2022

Газета.Ru

Футболист австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джошуа Кавалло раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за ее позицию по капитанским повязкам в радужных цветах. Его слова передает RMC Sport.

Футболист-гей раскритиковал ФИФА за запрет радужных повязок на ЧМ-2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«ФИФА, мне нравится моя личность. Увидев, что вы запретили всем командам носить повязку OneLove, активно поддерживающую ЛГБТ на чемпионате мира, вы продемонстрировали, что футбол — это не место, открытое для всех», — сказал Кавалло.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября матчем между хозяевами турнира и командой Эквадора. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканской сборной.

22 ноября пройдут матчи: Аргентина — Саудовская Аравия (13:00 мск), Дания — Тунис (16:00), Мексика — Польша (19:00) и Франция — Австралия (22:00).

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители