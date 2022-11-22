Судья отменил три гола в первом тайме матча Аргентина — Саудовская Аравия

Главный арбитр матча ЧМ 2022 Аргентина — Саудовская Аравия Славко Винчич отменил три гола в ворота саудовцев в первом тайме.

Фото: FIFA, скриншот FIFA, скриншот

Из за офсайда не были засчитаны два мяча Лаутаро Мартинеса, а также один гол Лионеля Месси.

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