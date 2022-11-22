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7 часов назад

Судья отменил три гола в первом тайме матча Аргентина — Саудовская Аравия на ЧМ-2022

Матч ТВ

Главный арбитр матча ЧМ 2022 Аргентина — Саудовская Аравия Славко Винчич отменил три гола в ворота саудовцев в первом тайме.

Судья отменил три гола в первом тайме матча Аргентина — Саудовская Аравия
Фото: FIFA, скриншотFIFA, скриншот

Из за офсайда не были засчитаны два мяча Лаутаро Мартинеса, а также один гол Лионеля Месси.

За ходом прямой трансляции можно следить на канале «Матч ТВ», а также сайте matchtv.ru.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,Славко Винчич,Лионель Месси,
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