Судья отменил три гола в первом тайме матча Аргентина — Саудовская Аравия

Главный арбитр матча ЧМ 2022 Аргентина — Саудовская Аравия Славко Винчич отменил три гола в ворота саудовцев в первом тайме.
Из за офсайда не были засчитаны два мяча Лаутаро Мартинеса, а также один гол Лионеля Месси.
За ходом прямой трансляции можно следить на канале «Матч ТВ», а также сайте matchtv.ru.
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