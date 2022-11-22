Саудовская Аравия сенсационно вышла вперед в матче с Аргентиной на ЧМ-2022

На стадионе «Лусаил Айконик» в Катаре продолжается матч первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Аргентины и Саудовской Аравией.

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В первом тайме нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти и открыл счет в матче. На 48-й минутефорвард сборной Саудовской Аравии Салех Аль-Шехри сравнял счет на табло. На 53-й минуте полузащитник Салем Аль-Давсари шикарным ударом поразил ворота сборной Аргентины и вывел свою команду вперед.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На групповом этапе сборная Аргентины также проведет матчи с национальными командами Мексики и Польши.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября матчем между хозяевами турнира и командой Эквадора. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканской сборной.