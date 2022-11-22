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6 часов назад

Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину в матче ЧМ 2022 по футболу

Никита Бородкин

Сборная Аргентины потерпела сенсационное поражение от национальной команды Саудовской Аравии на чемпионате мира в Катаре со счетом 1:2. Как сообщает «Чемпионат.com», игра проходила на стадионе «Лусаил Айконик».

Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину в матче ЧМ 2022 по футболу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Аргентина доминировала на поле в первом тайме и забила четыре мяча в ворота соперника, однако судья засчитал лишь один из них — все остальные отменили из-за офсайда. В результате, единственный гол аргентинцев в матче забил Лионель Месси, которому удалось удачно реализовать пенальти.

Судья отменил три гола в первом тайме матча Аргентина — Саудовская Аравия на ЧМ-2022

Во втором тайме Саудовская Аравия забила два быстрых гола. Сперва на 48 минуте отметился Салех Аль Шехри, а на 53 минуте мяч в ворота аргентинцев забил Салем Аль-Давсари. Оставшееся время аргентинцы пытались отыграться, однако поразить ворота саудитов им так и не удалось.

Сейчас Саудовская Аравия с тремя очками возглавляет турнирную таблицу в группе С, а Аргентина с нулем очков занимает последнее, четвертое место. В 19:00 мск стартует еще один матч между участниками этой группы — на поле выйдут сборные Польши и Мексики.

ЧМ-2022,Футбол,Лионель Месси,
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