Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину в матче ЧМ 2022 по футболу

Сборная Аргентины потерпела сенсационное поражение от национальной команды Саудовской Аравии на чемпионате мира в Катаре со счетом 1:2. Как сообщает «Чемпионат.com», игра проходила на стадионе «Лусаил Айконик».

Аргентина доминировала на поле в первом тайме и забила четыре мяча в ворота соперника, однако судья засчитал лишь один из них — все остальные отменили из-за офсайда. В результате, единственный гол аргентинцев в матче забил Лионель Месси, которому удалось удачно реализовать пенальти.

Во втором тайме Саудовская Аравия забила два быстрых гола. Сперва на 48 минуте отметился Салех Аль Шехри, а на 53 минуте мяч в ворота аргентинцев забил Салем Аль-Давсари. Оставшееся время аргентинцы пытались отыграться, однако поразить ворота саудитов им так и не удалось.