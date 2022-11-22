Аргентине стоит поучиться у России. Первая сенсация турнира

Одна из худших сборных турнира победила чемпионов Южной Америки!

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Сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Встреча, определенно, войдёт в историю, ведь её сюжет – это что-то невероятное. Но обо всём по порядку.

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Месси против ноунеймов – ну и какая тут интрига?

Старт больших сборных на чемпионате мира – это всегда интересно. Но если топ-команда начинает против явного андердога, внимание привлекает что угодно, но не результат: например, кто кого обнял во время празднования гола. Потому что результат известен заранее – победа, без вариантов. Примерно такое же ощущение было перед игрой Аргентина – Саудовская Аравия. Ну посудите сами: Месси, Лаутаро, де Пауль, Паредес и другие монстры европейского футбола против ноунеймов, которые четыре года назад пропустили от сборной России пять голов.

И началось всё именно так: аргентинцы усилиями Лео открыли счёт уже на 10-й минуте. Во время стандарта Паредеса прихватил кто-то из соперников – и судья только после просмотра VAR увидел пенальти. Честно говоря, сомнительный, какой-то неявный. Будто упавший футболист изначально хотел упасть, будто готовился к этому заранее. Но, видимо, таких 11-метровых на ЧМ-2022 в Катаре будет ещё много.

Так много VAR в Катаре ещё работал: семь офсайдов и три отменённых гола у Аргентины!

Саудовцы отлично подготовились. В первом тайме они встречали соперника с высокой линией обороны и регулярно ловили аргентинцев в офсайдную ловушку. Получалось просто прекрасно – семь раз чемпионы Южной Америки попали во положение вне игры. Главное, что это были не пустые ловушки: трижды оппонент даже отличился, но голы Месси и Лаутаро справедливо отменяли.

То есть получается, что тактическое задание от Эвре Ренара саудовские футболисты выполнили на отлично. Ведь легитимно им забили только после сомнительного пенальти! В остальном – идеальная игра в обороне. Да, нужно понимать, что Аргентина, наверное, недонастроилась, но кого это волнует? Зато Саудовская Аравия сделала всё грамотно. И это даже круче.

Пять смертоносных минут для Месси и Аргентины: их обыграла одна из худших команд ЧМ

Сложно даже предположить, что Ренар сказал своей команде в перерыве. Саудовская Аравия стала агрессивнее идти в контратаки и искать свои шансы. И за пять минут забила дважды! Сначала отличился Салех Аль-Шехри – он получил мяч из глубины, обошёл защитника, чуть сместившись в левый полуфланг, и оттуда идеально с отскоком пробил в дальний угол. Эмилиано Мартинес, как и любой другой вратарь, такое бы не вытащил: мяч ударился об газон прямо перед перчатками.

И стадион взорвался! Игорь Акинфеев от этих ребят, кстати, не пропустил! Эмоциональный импульс подарил окружающим сказку и сенсацию – на 53-й минуте саудовцы вновь поверили в себя, и уже от души приложился Салем Аль-Давсари. Да ещё как: мяч залетел в дальний угол по невероятной дуге, чуть коснувшись перчаток голкипера. Ещё один удар из разряда неберущихся.

Как такое вообще возможно? Лучшая команда Южной Америки в дебютном матче ЧМ-2022 проиграла сборной с 51-го места в рейтинге ФИФА! Кажется, сегодня в Лусаиле мы в очередной раз убедились: рейтинги и трофеи – ничто, если речь идёт об отдельно взятом матче. А вот мотивация, упорство и трудолюбие просто необходимы. Была ли накачана этим Аргентина и лично Лео Месси? Сказать сложно. Зато у саудовцев с этим был полный порядок.