Месси выступил с заявлением после поражения от Саудовской Аравии

Легендарный футболист Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины, выступил с заявлением после поражения команды в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Саудовской Аравией (1:2). Об этом пишет «Чемпионат».

Месси подчеркнул, что поражению команды в этой игре «нет оправданий». Вместе с тем, сборная Аргентины после проигрыша сплотится сильнее, чем, когда-либо ранее.

«Мы будем более сплоченными, чем когда-либо», - констатировал нападающий.

Он отметил также, что команда соперников действительно сильна, и она показала это во время матча. Таким образом, сборная Аргентины встретилась на поле с ситуацией, с которой не сталкивалась длительное время.

Месси призвал игроков национальной сборной показать, что они - настоящая команда. Он уточнил, что следует исправить допущенные в матче ошибки и постараться добиться победы на чемпионате.