Жиру повторил рекорд Анри по голам за сборную Франции в первом матче группового этапа ЧМ - 2022

Французский форвард "Милан" Оливье Жиру забил два мяча в первом матче группового этапа чемпионата мира - 2022, в котором сборная Франции разгромила со счетом 4:1 национальную австралийскую команду.

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Жиру забил свои 50-й и 51-й голы за национальную французскую команду, сравнявшись по этому показателю Тьерри Анри. Еще один забитый мяч сделает 36-летнего форварда абсолютным рекордсменом по голам за сборную Франции. Примечательно, что в этом поединке Жиру превзошел еще одно достижение: он стал самым возрастным игроком сборной Франции, забивавшим на чемпионате мира. По этому показателю он опередил Зинедина Зидана.