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11 часов назад

Жиру повторил рекорд Анри по голам за сборную Франции

Газета.Ruиещё 10

Французский форвард "Милан" Оливье Жиру забил два мяча в первом матче группового этапа чемпионата мира - 2022, в котором сборная Франции разгромила со счетом 4:1 национальную австралийскую команду.

Жиру повторил рекорд Анри по голам за сборную Франции в первом матче группового этапа ЧМ - 2022
Фото: www.gazeta.ruwww.gazeta.ru

Жиру забил свои 50-й и 51-й голы за национальную французскую команду, сравнявшись по этому показателю Тьерри Анри. Еще один забитый мяч сделает 36-летнего форварда абсолютным рекордсменом по голам за сборную Франции. Примечательно, что в этом поединке Жиру превзошел еще одно достижение: он стал самым возрастным игроком сборной Франции, забивавшим на чемпионате мира. По этому показателю он опередил Зинедина Зидана.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион мира сборная Франции стартовала на мировом первенстве в Катаре с разгрома над командой Австралии. Матч группового этапа, прошедший 22 ноября на стадионе "Эль-Джануб" в городе Эль-Вакра, завершился победой французов со счетом 4:1. Благодаря победе французы набрали три очка и вышли в лидеры группы D. Второе и третье места занимают команды Дании и Туниса, сыгравшие ранее вничью (0:0). Замыкают таблицу австралийцы. В следующем туре сборная Франции сыграет с датчанами, а команда Австралии — с тунисцами.

ЧМ-2022,Тьерри Анри,Зинедин Зидан,
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