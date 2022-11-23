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2 часа назад

Cаудовскую Аравию обвинили в проведении казней во время ЧМ-2022

Газета.Ru

22 ноября на территории Саудовской Аравии были казнены два гражданина страны, обвиняемых в преступлениях, связанных с наркотическими веществами.

Cаудовскую Аравию обвинили в проведении казней во время ЧМ-2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщает The Guardian, бывший министр консервативной партии Великобритании Дэвид Дэвис в связи с этим направил письмо главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли и послу Саудовской Аравии в Великобритании с просьбой отсрочить приведение в действие аналогичного приговора в отношении иорданца Хусейна Або аль-Хейры, обвиняемого в продаже таблеток с амфетамином.

Всего за последние две недели в Саудовской Аравии были казнены 17 человек, большинство — по наркотическим преступлениям, одному из которых отрубили голову мечом.

Напомним, что вчера сборная Саудовской Аравии одержала победу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года над национальной командой Аргентины.

Игра прошла в городе Лусаил на стадионе «Лусаил Иконик Стэдиум» в присутствии 88 012 зрителей и завершилась победой саудовцев со счетом 2:1.

ЧМ-2022,Дэвид Дэвис,
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