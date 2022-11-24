Сборная России пожелала удачи команде Сербии на ЧМ-2022

Пресс служба сборной России по футболу в социальных сетях поддержала команду Сербии перед стартовым матчем на чемпионате мира 2022 в Катаре.

Фото: Соцсети Соцсети

В четверг, 24 ноября, сербская команда сыграет с Бразилией в матче первого тура группового этапа ЧМ 2022. Начало встречи — в 22:00 (мск). Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

— Удачи на чемпионате мира! Мы верим в ваш успех, братья, — говорится в сообщении сборной России на сербском языке.Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России.