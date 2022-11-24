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27 минут назад

«Верим в ваш успех, братья». Сборная России пожелала удачи команде Сербии на ЧМ-2022

Матч ТВиещё 27

Пресс служба сборной России по футболу в социальных сетях поддержала команду Сербии перед стартовым матчем на чемпионате мира 2022 в Катаре.

Сборная России пожелала удачи команде Сербии на ЧМ-2022
Фото: СоцсетиСоцсети

В четверг, 24 ноября, сербская команда сыграет с Бразилией в матче первого тура группового этапа ЧМ 2022. Начало встречи — в 22:00 (мск). Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

— Удачи на чемпионате мира! Мы верим в ваш успех, братья, — говорится в сообщении сборной России на сербском языке.Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России.

В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

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