Сборная России пожелала удачи команде Сербии на ЧМ-2022

Пресс служба сборной России по футболу в социальных сетях поддержала команду Сербии перед стартовым матчем на чемпионате мира 2022 в Катаре.
В четверг, 24 ноября, сербская команда сыграет с Бразилией в матче первого тура группового этапа ЧМ 2022. Начало встречи — в 22:00 (мск). Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
— Удачи на чемпионате мира! Мы верим в ваш успех, братья, — говорится в сообщении сборной России на сербском языке.Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России.
В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».