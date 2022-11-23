Саудовская Аравия на фоне проведения чемпионата мира по футболу в Катаре проводит казни своих граждан, обвиняемых в преступлениях, связанных с наркотиками. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, 22 ноября были казнены двое граждан Саудовской Аравии, а общее число казней за последние две недели достигло 17.

Волна казней, на фоне празднования победы сборной Саудовской Аравии над командой Аргентины на чемпионате мира по футболу, побудила бывшего министра консерваторов Дэвида Дэвиса написать министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли и послу Саудовской Аравии в Великобритании с просьбой вмешаться в ситуацию.

Британский политик добивается отсрочки казни иорданца Хусейна Або аль-Хейры, обвиняемого в продаже наркотиков, настаивая на его невиновности.

Ранее королевство дало обязательство не применять смертную казнь за преступления, связанные с наркотиками, но «внезапно нарушило свое слово», подчеркивается в статье.