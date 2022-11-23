Луи ван Гал на тренировке предложил жене заняться сексом

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал сделал интимное предложение своей супруге по ходу тренировочного занятия во вторник со своими футболистами.

«Можешь пойти в отель. Только в мою комнату. Сексом займемся», — приводит слова тренера De Telegraaf.

После того, как ван Гал заметил камеру, он улыбнулся.

Встреча первого тура группового этапа ЧМ-2022 против сборной Сенегала, прошедшая на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе (Катар), завершилась победой голландских футболистов со счетом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе Вилтона Сампайо (Бразилия).