Сборная Испании забила сотый гол на чемпионатах мира

На стадионе «Аль-Тумама» в Дохе (Катар) продолжается матч первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Испании и Коста-Рики.

Фото: газета.ру газета.ру

Испанцы ведут 2:0. Первый гол забил полузащитник Дани Ольмо. Этот гол для сборной Испании стал сотым за историю выступлений на чемпионатах мира. Также отличился нападающий Марко Асенсио.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат мира начался 20 ноября и продлится до 18 декабря. В группе Е испанцы также сыграют с национальными командами Японии и Германии, которые уже провели очный матч. Напомним, что японцы одержали победу со счетом 2:1.