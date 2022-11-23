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6 часов назад

Сборная Испании забила сотый гол на чемпионатах мира

Газета.Ruиещё 16

На стадионе «Аль-Тумама» в Дохе (Катар) продолжается матч первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Испании и Коста-Рики.

Сборная Испании забила сотый гол на чемпионатах мира
Фото: газета.ругазета.ру

Испанцы ведут 2:0. Первый гол забил полузащитник Дани Ольмо. Этот гол для сборной Испании стал сотым за историю выступлений на чемпионатах мира. Также отличился нападающий Марко Асенсио.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат мира начался 20 ноября и продлится до 18 декабря. В группе Е испанцы также сыграют с национальными командами Японии и Германии, которые уже провели очный матч. Напомним, что японцы одержали победу со счетом 2:1.

Ранее прославившийся на чемпионате мира — 2018 в РФ бразильский болельщик Томер Савойя сравнил атмосферу на мундиалях в России и Катаре.

ЧМ-2022,Футбол,Марко Асенсио,
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