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9 часов назад

Сборная Франции на ЧМ-2022 проведет товарищеский матч с катарским клубом — СМИ

Матч ТВ

Футболисты сборной Франции, не принявшие участия в стартовой встрече чемпионата мира 2022 года с Австралией, сыграют в товарищеском матче с катарским клубом «Аль Гарафа». Об этом сообщил RMC Sport.

Сборная Франции на ЧМ-2022 проведет товарищеский матч с катарским клубом
Фото: matchtv.rumatchtv.ru

Матч Франция — Австралия прошел во вторник в группе D, действующие чемпионы мира победили со счетом 4:1.В запасе французской сборной остались Рандаль Коло Муани, Эдуарду Камавинга, Маттео Гендузи, Жордан Верету, Аксель Дисаси, Вильям Салиба, Рафаэль Варан, Стив Манданда и Альфонс Ареола.

В матче второго тура ЧМ 2022 Франция сыграет с Данией. Встреча пройдет 26 ноября, начало — 19:00 (мск). Прямую трансляцию встречи смотрите на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

ЧМ-2022,Футбол,Рафаэль Варан,Стив Манданда,
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