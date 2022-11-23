Сборная Франции на ЧМ-2022 проведет товарищеский матч с катарским клубом

Футболисты сборной Франции, не принявшие участия в стартовой встрече чемпионата мира 2022 года с Австралией, сыграют в товарищеском матче с катарским клубом «Аль Гарафа». Об этом сообщил RMC Sport.
Матч Франция — Австралия прошел во вторник в группе D, действующие чемпионы мира победили со счетом 4:1.В запасе французской сборной остались Рандаль Коло Муани, Эдуарду Камавинга, Маттео Гендузи, Жордан Верету, Аксель Дисаси, Вильям Салиба, Рафаэль Варан, Стив Манданда и Альфонс Ареола.
В матче второго тура ЧМ 2022 Франция сыграет с Данией. Встреча пройдет 26 ноября, начало — 19:00 (мск). Прямую трансляцию встречи смотрите на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.