В сборной Германии объяснили жест с закрытыми ртами перед матчем ЧМ-2022

Речь идёт вовсе не о политическом посыле, так как права человека не подлежат обсуждению. Это должно быть само собой разумеющимся, однако это всё ещё не так. Вот почему этот жест был так важен для нас. Отказать нам в нарукавной повязке — это то же самое, что закрыть нам рты. Мы стоим на своей позиции», — написала пресс-служба сборной Германии в своём «твиттере».