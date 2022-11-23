ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
9 часов назад

В сборной Германии объяснили жест с закрытыми ртами перед матчем ЧМ-2022

Чемпионат.comиещё 86

В сборной Германии объяснили жест с закрытыми ртами перед матчем чемпионата мира — 2022 с Японией. Напомним, во время командного фото перед игрой немецкие футболисты закрыли свои рты руками.

В сборной Германии объяснили жест с закрытыми ртами перед матчем ЧМ-2022
Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Мы хотели использовать такую капитанскую повязку, чтобы отстоять ценности, которые разделяем в сборной Германии: разнообразие и взаимное уважение. Вместе с другими народами мы хотели, чтобы наш голос был услышан.

Речь идёт вовсе не о политическом посыле, так как права человека не подлежат обсуждению. Это должно быть само собой разумеющимся, однако это всё ещё не так. Вот почему этот жест был так важен для нас. Отказать нам в нарукавной повязке — это то же самое, что закрыть нам рты. Мы стоим на своей позиции», — написала пресс-служба сборной Германии в своём «твиттере».

ЧМ-2022,Футбол,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители