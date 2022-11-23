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9 часов назад

​Курьёз на ЧМ: Сборная Австралии провела несколько секунд с 12 игроками на поле

Евро-футбол.Ру

Во вторник вечером на чемпионате мира в Катаре проходил матч между сборными Франции и Австралии. Как сообщает в своём телеграм-канале продюсер «Матч ТВ» Сергей Акулинин, австралийская команда провела несколько секунд с 12 игроками на поле. Произошло это из-за путаницы с заменами по ходу второго тайма. Судя по скриншоту из телевизионной трансляции, сборная Австралии действительно серьёзно нарушила регламент матча.

Сборная Австралии провела несколько секунд с 12 игроками на поле
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Напомним, что сборная Австралии первой забила в матче против Франции. Тем не менее, действующие чемпионы мира в итоге победили, причём крупно – со счётом 4:1.

Добавим, что в этой группе выступают Франция, Австралия, Дания и Тунис.

ЧМ-2022,Футбол,Сергей Акулинин,
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