Сборная Австралии провела несколько секунд с 12 игроками на поле

Во вторник вечером на чемпионате мира в Катаре проходил матч между сборными Франции и Австралии. Как сообщает в своём телеграм-канале продюсер «Матч ТВ» Сергей Акулинин, австралийская команда провела несколько секунд с 12 игроками на поле. Произошло это из-за путаницы с заменами по ходу второго тайма. Судя по скриншоту из телевизионной трансляции, сборная Австралии действительно серьёзно нарушила регламент матча.