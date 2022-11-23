Маттеус рассказал, в каком случае Германия вылетит с ЧМ-2022

Чемпион мира и Европы в составе сборной Германии Лотар Маттеус высказал мнение о поражении своей бывшей команды от Японии (1:2).

Специалист отметил тот факт, что мячи в ворота немецкой сборной залетали после фланговых атак японцев, причиной чему является отсутствие номинальных крайних защитников.

Эксперт считает, что если футболисты сборной Германии не смогут продемонстрировать лучший футбол во время встречи с Испанией, чем они делали это во второй половине поединка с азиатской командой, то по итогу немцы, вероятнее всего, покинут турнир в Катаре.