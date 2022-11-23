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2 часа назад

Маттеус рассказал, в каком случае Германия вылетит с ЧМ-2022

Евро-футбол.Ру

Чемпион мира и Европы в составе сборной Германии Лотар Маттеус высказал мнение о поражении своей бывшей команды от Японии (1:2).

Маттеус рассказал, в каком случае Германия вылетит с ЧМ-2022
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Специалист отметил тот факт, что мячи в ворота немецкой сборной залетали после фланговых атак японцев, причиной чему является отсутствие номинальных крайних защитников.

Эксперт считает, что если футболисты сборной Германии не смогут продемонстрировать лучший футбол во время встречи с Испанией, чем они делали это во второй половине поединка с азиатской командой, то по итогу немцы, вероятнее всего, покинут турнир в Катаре.

«Они должны победить. Одного очка, скорее всего, будет недостаточно», - цитирует Маттеуса Bayern&Germany.

ЧМ-2022,Футбол,
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