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22 минуты назад

ФИФА не накажет сборную Германии за акцию протеста перед матчем с Японией

Чемпионат.comиещё 2

ФИФА не будет применять дисциплинарные санкции в адрес сборной Германии за акцию протеста перед матчем с командой Японии на чемпионате мира в Катаре, сообщает журналист Sky Роб Харрис в своих социальных сетях.

Раскрыта реакция ФИФА на жест сборной Германии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, перед матчем все футболисты сборной Германии закрыли рот рукой на командном фото. Сопроводили подобным жестом командное фото все игроки стартового состава Германии, в том числе капитан команды Мануэль Нойер. Такой жест был вызван запретом на ношение радужной повязки в матчах турнира в Катаре.

Ранее власти страны Ближнего Востока неоднократно подвергались массовой критике со стороны болельщиков и футболистов в связи с нарушениями прав человека в Катаре.

В сборной Германии объяснили жест с закрытыми ртами

Матч сборных Германии и Японии завершилась волевой победой японцев со счётом 2:1.

ЧМ-2022,Мануэль Нойер,
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