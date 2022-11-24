Раскрыта реакция ФИФА на жест сборной Германии

ФИФА не будет применять дисциплинарные санкции в адрес сборной Германии за акцию протеста перед матчем с командой Японии на чемпионате мира в Катаре, сообщает журналист Sky Роб Харрис в своих социальных сетях.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Напомним, перед матчем все футболисты сборной Германии закрыли рот рукой на командном фото. Сопроводили подобным жестом командное фото все игроки стартового состава Германии, в том числе капитан команды Мануэль Нойер. Такой жест был вызван запретом на ношение радужной повязки в матчах турнира в Катаре.

Ранее власти страны Ближнего Востока неоднократно подвергались массовой критике со стороны болельщиков и футболистов в связи с нарушениями прав человека в Катаре.