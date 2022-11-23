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2 часа назад

Швайнштайгер: «результат явно показывает, где сейчас находится сборная Германии»

Илья Родин

Чемпион мира по футболу Бастиан Швайнштайгер жестко раскритиковал сборную ФРГ после поражения национальной команды в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре против японцев. Об этом пишет РИА «Новости».

Швайнштайгер: «результат явно показывает, где сейчас находится сборная Германии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Результат явно показывает, где сейчас находится сборная Германии», - подчеркнул Швайнштайгер.

Спортсмен уточнил, что игроки не смогли ничего противопоставить тактике японцев. Он добавил, что чем дольше длился матч, чем более флегматичными они выглядели.

По его оценке, в сборной не нашлось ни одного человека, который проявил бы инициативу в нужный момент. Допущенные игроками ошибки помогли японцам вернуться к игру, привели к поражению.

«Не было игроков, которые взяли бы игру на себя в нужный момент», - констатировал Швайнштайгер.

Именитый спортсмен призвал команду «показать совсем другое лицо» в матче с Испанией с тем, чтобы избежать повторения поражения 2018 года.

Напомним, что на чемпионате мира-2018 сборная ФРГ не смогла выйти из группы.

ЧМ-2022,Футбол,Бастиан Швайнштайгер,
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