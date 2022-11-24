В Катаре нашелся очередной глупый запрет для болельщиков

Хотите купить сувенир? Придётся подождать.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На чемпионате мира есть несколько фан-шопов: самый большой – в главной фан-зоне, остальные расположены на территории каждого стадиона, где проходят матчи. Ассортимент везде одинаковый, только в тех, что находятся у арен, его гораздо меньше, но зато там есть матчевые шарфы, стоимость которых около 600 рублей.

Перед матчем на полках мало что остаётся, но зато появляется творческий беспорядок: упаковки перевернуты, шарфы, покосившись, на крючках, болтаются в одиночестве. Людей в каждой небольшой палаточке постоянно много, из-за чего там становится так душно, что хочется поскорее выйти на воздух. Спрос на товары очень большой!

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Но за полчаса до матча людей внутрь пускать перестают, поэтому там становится гораздо свободнее. Причина такого решения при этом не в том, чтобы болельщикам легче дышалось – объяснение вообще крайне абсурдное: внутрь нельзя попасть, чтобы не опоздать на матч.

Да, волонтёр на входе так и говорит: «Извините, мадам, но внутрь пройти уже нельзя, потому что иначе вы там можете задержаться и опоздаете к началу матча».

Причина очень интересная. Непонятно, как к ней относиться: благодарить за заботу или возмущаться, что вообще-то это дело каждого человека – опаздывать к началу матча из-за покупок или нет?

Волонтёры отправляют болельщиков в точки продаж на стадионе, которые есть у входа на трибуну. Там ассортимент ещё меньше, хотя есть футболки, шарфы и брелоки. Для большего же придётся либо ждать окончания матча, либо ехать в фан-зону.