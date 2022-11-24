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30 минут назад

Чемпионат мира по футболу в Катаре: очередной идиотский запрет для болельщиков — почему их не пускают в магазин

Чемпионат.com

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В Катаре нашелся очередной глупый запрет для болельщиков
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На чемпионате мира есть несколько фан-шопов: самый большой – в главной фан-зоне, остальные расположены на территории каждого стадиона, где проходят матчи. Ассортимент везде одинаковый, только в тех, что находятся у арен, его гораздо меньше, но зато там есть матчевые шарфы, стоимость которых около 600 рублей.

Перед матчем на полках мало что остаётся, но зато появляется творческий беспорядок: упаковки перевернуты, шарфы, покосившись, на крючках, болтаются в одиночестве. Людей в каждой небольшой палаточке постоянно много, из-за чего там становится так душно, что хочется поскорее выйти на воздух. Спрос на товары очень большой!

Чемпионат.ком

Но за полчаса до матча людей внутрь пускать перестают, поэтому там становится гораздо свободнее. Причина такого решения при этом не в том, чтобы болельщикам легче дышалось – объяснение вообще крайне абсурдное: внутрь нельзя попасть, чтобы не опоздать на матч.

Да, волонтёр на входе так и говорит: «Извините, мадам, но внутрь пройти уже нельзя, потому что иначе вы там можете задержаться и опоздаете к началу матча».

Причина очень интересная. Непонятно, как к ней относиться: благодарить за заботу или возмущаться, что вообще-то это дело каждого человека – опаздывать к началу матча из-за покупок или нет?

Волонтёры отправляют болельщиков в точки продаж на стадионе, которые есть у входа на трибуну. Там ассортимент ещё меньше, хотя есть футболки, шарфы и брелоки. Для большего же придётся либо ждать окончания матча, либо ехать в фан-зону.

Управляющая магазином сказала, что фан-шоп закрывается на весь матч, потому что сотрудникам нужно привести полки в порядок и наполнить их. Зачем для этого переставать пускать в зал болельщиков за полчаса, так и остаётся загадкой. Может, чтобы на стадионе было поменьше пустых мест?

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