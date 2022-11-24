Португалия – Гана: чего ждать от Роналду на ЧМ-2022 по футболу

С этим тренером проблем возникнуть не должно.

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Криштиану Роналду покидает «МЮ». Этого стоило ждать после его разгромного интервью. Неожиданно то, что клуб решил объявить о расставании перед первым матчем португальца на ЧМ. Но давайте вспомним: в своём интервью Криштиану особенно прошёлся по двум тренерам – Ральфу Рангнику и Эрику тен Хагу.

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Одна из причин такой ярости Роналду — слабая результативность при этих тренерах. Криш просто не был похож сам на себя.

Роналду при тен Хаге: 3 гола в 16 матчах; 0,2 за игру;

Роналду при Рангнике: 12 голов в 22 матчах; 0,5 за игру.

Низшая точка падения португальца — нынешний сезон. Невероятно: в текущем розыгрыше АПЛ Роналду правила нарушал чаще, чем попадал в створ ворот — семь против шести. При таком раскладе нет ничего удивительно, что конкретно в чемпионате Англии текущего сезона он забил лишь один мяч, тогда как два других случились в матчах со скромным «Шерифом» в Лиге Европы.

Роналду в нынешнем «МЮ» был безгранично далёк от самого себя лучшего образца. Это можно понять, взглянув на его ключевые показатели. Топовый Криштиану забивает приблизительно один мяч за игру, а не жалкие 0,2 или 0,5. Забегая вперед, сразу обратите внимание, что игрок мощно выступает под руководством нынешнего тренера Португалии Фернанду Сантуша.

Чтобы отмазаться от неудач в клубе, Роналду нужны не только слова, но и удачная игра на ЧМ-2022. Не исключено, что, критикуя тренеров, он тем самым мотивировал себя перед одним из последних крупных турниров в своей жизни. Если получится зажечь в Катаре, то тогда он не только словом, но и делом укажет на некомпетентность тен Хага и Рангника. И даже если вынести за скобки сверхмотивацию, у Роналду есть все шансы преуспеть.

Лишь год назад Роналду стал самым результативным игроком на Евро-2020 и забивал в каждом матче группы Лиги чемпионов

Лидер Португалии точно не мог забыть, как играть эффективно на международном уровне.

Осенью прошлого года Роналду ударно выступил за «МЮ» в Лиге чемпионов: сыграл в пяти матчах группового этапа и забил в каждом, в общей сложности наколотив шесть мячей в ворота «Вильярреала», «Аталанты» и «Янг Бойз». Помимо Криштиану, на том групповом этапе в каждом матче забивал только Аллер из «Аякса». Манкунианцами тогда руководил сначала Сульшер, а затем сменивший его на несколько матчей Кэррик, в то время как Рангник и тен Хаг доехать до Англии не успели.

Летом прошлого года Криштиану мощно выступил на Евро-2020, вытащив Португалию из «группы смерти» с Германией, Францией и Венгрией. Набрав шесть очков по системе «гол+пас», Роналду стал самым результативным игроком турнира. Даже в неудачном матче с Бельгией (0:1) в четвертьфинале он был лучшим в своей команде: с тремя его ударами из четырех справился великолепный Тибо Куртуа, три его ключевых паса запороли партнёры.

В сборной Роналду по-настоящему раскрыл её нынешний тренер. Сантуш знает игрока с 17 лет

C 2014-го сборную Португалии тренирует Фернанду Сантуш. Ни при одном предыдущем наставнике Роналду не был так успешен в национальной команде.

При Сантуше Роналду не только много забивает, но и уже стал чемпионом Европы (2016), а ещё выиграл Лигу наций (2018/2019). При других тренерах футболист со взрослой сборной не побеждал ни в одном турнире. Секрет успеха их тандема прост: с Сантушем Роналду сильно повезло: тренер – давний поклонник игрока, в чём однажды признался сайту УЕФА.

Фернанду Сантуш, главный тренер Португалии

«Я был его тренером в 2003 году и уже тогда понимал, в какого игрока он вырастет. Он настоящий гений. Существуют гениальные картины и скульптуры, а он гений от футбола».

В сезоне-2003/2004 они вместе работали в «Спортинге». Кому как не тренеру-поклоннику знать о сильных качествах игрока и их раскрытии? К тому же в своё время тренер получил диплом инженера электротелекоммуникации, поэтому как никто другой знает о важности деталей.

Едва став тренером сборной Португалии, Сантуш тут же сделал Роналду центрфорвардом на постоянной основе. С тех пор у игрока в национальной команде пошлó: и моменты находит регулярно, и ворота поражает часто. Интересна европейская квалификация ЧМ-2022: Роналду стал самым бьющим игроком отбора (6,1 удара за матч) и шестым в списке бомбардиров (6 голов). Показателен и Евро-2016: Роналду тоже стал самым бьющим игроком (6,3 удара) и вторым бомбардиром (3 гола). Иногда для гола Португалии достаточно направить мяч в сторону Роналду: все мячи на победном Евро игрок забил после фланговых передач, два — головой.

При этом только ролью на острие Сантуш Роналду не ограничивает. Когда соперник прессингует, Криштиану часто превращается в «ложную девятку», оставляя зоны на острие более резвым партнёрам. Когда в борьбе за путёвку на ЧМ-2022 Португалия в полуфинале стыков обыграла Турцию (3:1), Роналду поучаствовал в трёх голах, но при этом не совершил результативных действий. Тренер всё равно был в восторге: «Все оценивают Роналду по голам. Хоть сегодня он не забил, это ни в коем случае не отменяет того, что ему удался фантастический матч. Сегодня Криштиану создал множество возможностей для партнеров».

Величие Сантуша — в готовности выстроить игру вокруг большого умельца, способствуя раскрытию его умений, а не ущемляя их. Тренер не пытается вписывать большого мастера в свою ранее придуманную систему футбола. Кажется, в этом его главное отличие от Рангника и тен Хага. Давайте даже закрепим это мнением одного небезызвестного португальского эксперта о проблеме Роналду в «МЮ».

Жозе Моуринью, главный тренер «Ромы»

«Тренер должен понять, что он не может учить такого футболиста, как играть. Вы не будете учить Роналду бить штрафные удары, не будете учить Ибрагимовича держать мяч на груди, не будете учить Дидье Дрогба, как играть в воздухе. Ваша задача – научить их командной игре в этом клубе».

По сути, Моуринью сказал про организацию на футбольном поле. Вы ведь не забыли, на кого обучался нынешний главный тренер Португалии? Вот и пригодились знания! Фернанду Сантуш убежден: «И в инженерной работе, и в тренерской важна организация». У Криштиану Роналду нет права подвести такого тренера – лучшего в его карьере уже не будет.

В сборной у Роналду сильное окружение

Отличие от «МЮ» — это окружение по наставлению Сантуша играет на Роналду, а клуб нет.

Роналду в АПЛ-2022/2023: 3,2 удара за матч;

Роналду в АПЛ-2021/2022: 3,7 удара за матч;

Роналду в квалификации ЧМ-2022: 6 ударов за игру.

Прямо сейчас в сборной Португалии на всех позициях есть игроки, которые могут создать Роналду момент. На флангах обороны играют крайне атакующие защитники: Геррейру из дортмундской «Боруссии» и Канселу из «Манчестер Сити».

Канселу в «Ман Сити» в текущем сезоне: 2 гола и 5 голевых передач в 21 матче;

Геррейру в «Боруссии» в текущем сезоне: 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах;

Канселу в сборной Португалии: 7 голов и 6 голевых передач в 37 матчах;

Геррейру в сборной Португалии: 3 гола и 10 голевых передач в 56 матчах.

Умеющий играть при фланговых доставках мяча Роналду в таких партнерах нуждается. По имеющейся статистике, за последние девять сезонов в национальных чемпионатах Криштиану забил 44 мяча головой.

Как правило, сборная Португалии играет по схеме 4-3-3. Почти наверняка одним из партнеров Роналду по атаке будет Рафаэл Леау из «Милана». В текущем клубном сезоне он очень результативен, при этом ассистирует чаще (9), чем забивает (7). В то же время Рикарду Орта из «Браги» чаще забивает (7), чем отдаёт. Из обозначенных игроков Сантушу по силам составить взаимодополняющую атаку, в которой Роналду ситуативно будет оказываться как центрфорвардом, так и «ложной девяткой».