Сборная Японии удивляет не только на поле

Сборная Японии убралась в раздевалке после матча с командой Германии на групповом этапе чемпионата мира в Катаре, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) в социальной сети.

Фото: Газета.ру Газета.ру

«После исторической победы над Германией на чемпионате мира японские болельщики убрали за собой мусор на стадионе, в то время как сборная Японии вот так покинула свою раздевалку на международном стадионе «Халифа». Безупречно!» — гласит подпись под фотографиями.

Японцы также оставили работникам стадиона сообщение со словами благодарности и несколько фигурок оригами.

Встреча, прошедшая 23 ноября, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Японии. На 33-й минуте немецкую команду вывел вперед полузащитник Илкай Гюндоган, реализовавший пенальти. Хавбек Рицу Доан на 75-й минуте позволил сборной Японии отыграться, а через восемь минут форвард Такума Асано точным ударом по воротам соперников принес команде победу в этой игре.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

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