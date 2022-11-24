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48 минут назад

Сборная Японии убралась в раздевалке после победы над Германией на ЧМ-2022

Газета.Ru

Сборная Японии убралась в раздевалке после матча с командой Германии на групповом этапе чемпионата мира в Катаре, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) в социальной сети.

Сборная Японии удивляет не только на поле
Фото: Газета.руГазета.ру

«После исторической победы над Германией на чемпионате мира японские болельщики убрали за собой мусор на стадионе, в то время как сборная Японии вот так покинула свою раздевалку на международном стадионе «Халифа». Безупречно!» — гласит подпись под фотографиями.

Японцы также оставили работникам стадиона сообщение со словами благодарности и несколько фигурок оригами.

Встреча, прошедшая 23 ноября, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Японии. На 33-й минуте немецкую команду вывел вперед полузащитник Илкай Гюндоган, реализовавший пенальти. Хавбек Рицу Доан на 75-й минуте позволил сборной Японии отыграться, а через восемь минут форвард Такума Асано точным ударом по воротам соперников принес команде победу в этой игре.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей шайбе, заброшенной в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией».

Овечкин в текущем сезоне НХЛ провел 21 матч, забросил десять шайб и отдал девять результативных передач.

ЧМ-2022,Такума Асано,Александр Овечкин,Илкай Гюндоган,
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