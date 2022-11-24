Гости чемпионата мира по футболу в Катаре знакомятся с русским балетом на льду

ДОХА, 24 ноября. /ТАСС/. Русский балет на льду вошел в культурную программу чемпионата мира по футболу в Катаре. С необычным для ближневосточной страны видом искусства гостей турнира знакомит Государственный балет на льду Санкт-Петербурга.

Фото: Скриншот, ТАСС Скриншот, ТАСС

В Доху труппа приехала с балетом "Лебединое озеро". Спектакли проходят на крытом катке фан-зоны чемпионата мира Hayya, которая была создана при участии российских специалистов. Когда речь зашла о культурной программе катка, организаторы остановили выбор на петербургском балете.

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Бывший Ленинградский государственный балет на льду был основан в 1967 году хореографом Константином Боярским, в разные годы в нем выступали двукратные олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, олимпийский чемпион Алексей Уланов. Главное отличие балета от ледового шоу в том, что артисты выступают не на спортивных аренах, а на сценах театров, которые трансформируются в ледовые площадки 13х13 метров. "Здесь не совсем наш формат, но к такому нам тоже не привыкать", - рассказала корреспонденту ТАСС заместитель директора по гастрольной деятельности Государственного балета на льду Санкт-Петербурга Екатерина Федорова.

Петербургский балет на льду практически постоянно находится на гастролях, однако пандемия коронавируса и спецоперация на Украине за последние два года существенно изменили жизнь труппы. "Конечно, это на всех отразилось, - рассказала Федорова. - Последние зарубежные гастроли у нас были в ноябре прошлого года, тогда мы ездили в Грецию. До последнего не верили, что приедем сюда, потому что ситуация сложная, но все сложилось прекрасно. Единственное, ждем еще одного артиста - у него возникли проблемы с документами, но мы стараемся их сейчас решить".

Билет на представление стоит около $100, в эту сумму входит и проход в фан-зону. По признанию сотрудников балета, аншлагов их спектакль пока не собирал, однако с каждым днем его популярность растет. "Круто выступить на таком чемпионате, - сказал артист балета Максим. - Публика встречает здорово. Хоть зрителей и немного, но они делают все, что в их силах, чтобы нас поддержать. Им нравится".

"Бывают даже небольшие фотосессии со зрителями, - отметил его коллега Олег. - Идет обмен энергией между зрителем и артистом, это всегда оставляет теплые воспоминания о гастролях. Роскошь и размах чемпионата мира поражают, невероятно круто. Я побывал во многих странах, но Катар смог удивить".

Шоу на смену балету

На период с 1 по 10 декабря петербургский балет уступит лед шоу - в Доху приедет мюзикл Татьяны Навки "Спящая красавица". "Конкуренции нет, потому что у нас совершенно разные форматы, - рассказала Федорова. - Мы на лед перенесли классическую хореографию. У нас все постановки исполнены ныне покойным главным балетмейстером Константином Рассадиным, который был солистом Мариинского театра. Мы берем не именами, а тем, что мы классический балет. Шоу - это микст танцев и песен, тоже здорово, но другой формат".

Сотрудники балета надеются, что в будущем им еще не раз получится выступить на Аравийском полуострове, где с каждым годом отношение к европейскому искусству становится лояльнее. "Раньше эти страны для нас были закрыты, потому что у них строгие каноны - выступать в пачках здесь было не очень правильно. Но это пробная история, надеемся, что мы сюда еще вернемся", - отметила собеседница агентства.