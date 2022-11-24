«Держитесь и трудитесь, как вы умеете, что бы ни было. Я чувствую эту поддержку даже издалека. Всем очень благодарен и уверен, что мы все можем сделать Россию лучше, что бы ни происходило. Главное — оставаться людьми и поддерживать друг друга», — сказал футболист.