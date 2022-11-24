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8 часов назад

Единственный россиянин на ЧМ по футболу 2022 вышел на поле в Катаре

Елена Прошина

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа - единственный футболист с российским паспортом на ЧМ-2022, вышел на фоле первенства в матче со сборной Швейцарии. Перед встречей он обратился к болельщикам из России. Об этом пишет «Российская газета».

Ондуа, хоть и родом из Камеруна, но всю жизнь прожил в России. Футболист хотел играть за сборную Россию, но приглашения не получил и согласился выступать за Камерун.

«Хочу снова поблагодарить людей, которые следят за моей карьерой. Россия - мой родной дом. Считаю, дом - это не только место, где человек родился, дом - там, где он вырос. Понимаю русскую культуру, чувствую себя частью отечества», - сказал Ондуа.

Он также передал слова поддержки футболистам в России.

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«Держитесь и трудитесь, как вы умеете, что бы ни было. Я чувствую эту поддержку даже издалека. Всем очень благодарен и уверен, что мы все можем сделать Россию лучше, что бы ни происходило. Главное — оставаться людьми и поддерживать друг друга», — сказал футболист.

На слова камерунца уже отреагировал экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий.

«Хочу пожелать Гаэлю сыграть на чемпионате мира: это очень важно для футболиста. Горжусь, что у меня есть соотечественник, который относится с любовью к России», - сказал Непомнящий.

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