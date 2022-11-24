ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
5 часов назад

Юрист рассказал, может ли ФИФА наказать Гаэля Ондуа за флаг России на бутсах на ЧМ-2022

Чемпионат.comиещё 11

Юрист Михаил Прокопец ответил на вопрос о возможном наказании со стороны ФИФА в отношении футболиста сборной Камеруна Гаэля Ондуа, который вышел на матч чемпионата мира — 2022 с командой Швейцарии (0:1) в бутсах с изображение флага России. Напомним, у Ондуа есть российский паспорт.

Юрист рассказал, может ли ФИФА наказать Гаэля Ондуа за флаг России на бутсах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.comЧемпионат.comЧемпионат.com

«Конечно, санкций быть не может. Он же не демонстрировал его с целью донести политическое сообщение. На бутсах что угодно можно писать, если это не относится к политике. Он продемонстрировал

ФИФА запрещает политические месседжи, но их тут не было. На бутсах пишут имена детей, жены, гражданство своё, поэтому не вижу никаких проблем», – сказал Михаил Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

ЧМ-2022,Георгий Горностаев,Гаэль Ондуа,Михаил Прокопец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители