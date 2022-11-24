Болельщик сборной Сербии: «После матча Неймар будет плакать как ребёнок»

«Сербия победит Бразилию со счетом 3:0. Митрович оформит дубль в первом тайме, а после перерыва дело завершит Влахович. У бразильцев очень плохая оборона. После окончания встречи Неймар будет плакать как ребенок», - сказал мальчик в эфире ESPN.