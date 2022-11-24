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6 часов назад

Болельщик сборной Сербии: «После матча Неймар будет плакать как ребёнок»

Евро-футбол.Ру

Журналист взял небольшое интервью у юного поклонника сборной Сербии в преддверии стартового матча на чемпионате мира-2022. В первом туре представители Балканского полуострова встретятся с «селесао».

Болельщик сборной Сербии: «После матча Неймар будет плакать как ребёнок»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Сербия победит Бразилию со счетом 3:0. Митрович оформит дубль в первом тайме, а после перерыва дело завершит Влахович. У бразильцев очень плохая оборона. После окончания встречи Неймар будет плакать как ребенок», - сказал мальчик в эфире ESPN.

Встреча сборных Сербии и Бразилии состоится сегодня, 24 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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