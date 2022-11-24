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7 часов назад

Колосков отреагировал на протесты немцев на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Никита Бородкин

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на акцию протеста футболистов сборной Германии на чемпионате мира в Катаре. Как сообщает РИА Новости, он призвал прекратить необоснованно критиковать Международную федерацию футбола (ФИФА) и ее главу Джанни Инфантино за запреты, которые были введены на ЧМ-2022.

Колосков отреагировал на протесты немцев на ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что 23 ноября футболисты национальной команды Германии перед матчем с Японией прикрыли рты руками на командном фото, выразив несогласие с запретом ФИФА на использование радужных капитанских повязок One Love в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Колосков отметил, что в Катаре существует ряд жестких законов, но власти все равно идут на уступки футбольным фанатам.

«Продают пиво в фан-зонах, работают специальные магазины со спиртным, болельщики на трибунах стадионов, как мы видим, находятся в шортах и майках. Ничто не мешает болеть нормальным людям. Поэтому эта критика англичан, немцев и прочих... Играть надо», — подчеркнул Колосков.

Напомним, что в том матче сборная Японии неожиданно обошла одних из фаворитов мундиаля со счетом 1:2. На 33-й минуте счет открыл полузащитник немецкой команды Илкай Гюндоган, реализовавший пенальти. После этого, во втором тайме, японец Рицу Доан сравнял счет, а под конец игры форвард Такума Асано вывел свою команду вперед.

ЧМ-2022,Такума Асано,Джанни Инфантино,Вячеслав Колосков,Илкай Гюндоган,РФС,
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