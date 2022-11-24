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6 часов назад

Футболист сборной Камеруна Ондуа сыграл на ЧМ-2022 в бутсах с флагом России

Газета.Ru

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа вышел на матч группового этапа чемпионата мира в Катаре в бутсах, на которых изображен флаг Российской Федерации.

Футболист сборной Камеруна сыграл на ЧМ-2022 в бутсах с флагом России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фото бутс игрок, который является также гражданином России, опубликовал в своем Telegram-канале.

Телеграм-канал «ondua29»

Ондуа вышел на поле на 68-й минуте встречи с швейцарцами. Сборная Камеруна потерпела поражение со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил на 48-й минуте нападающий «Монако» Брил Эмболо.

Ондуа родился в Камеруне, а в девять лет приехал вместе с родителями в Россию, где прошел молодежные школы столичных ЦСКА и «Локомотива».

За армейцев он провел один матч в Кубке России. Также он известен по выступлениям за махачкалинский «Анжи». В 2021 году Ондуа стал игроком немецкого клуба «Ганновер», который выступает во второй Бундеслиге.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, в том числе в квалификации к чемпионату мира — 2022.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал западные страны прекратить необоснованно критиковать Международную федерацию футбола (ФИФА) и ее главу Джанни Инфантино за введенные запреты на чемпионате мира в Катаре.

23 ноября футболисты сборной Германии перед матчем с японцами прикрыли рты руками на командном фото, выразив таким образом несогласие с запретом ФИФА на использование радужных капитанских повязок One Love в поддержку ЛГБТ.

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