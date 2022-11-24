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6 часов назад

Швейцария обыграла Камерун с минимальном счетом на ЧМ 2022 по футболу

Никита Бородкин

Сборная Швейцарии обыграла Камерун с минимальным счетом 1:0 в матче группы G Чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Швейцария обыграла Камерун с минимальном счетом на ЧМ 2022 по футболу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Команды встретились на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Первая половина игры прошла без голов. В начале второго тайма, на 48-й минуте, форварду сборной Швейцарии Брилу Эмболо удалось забить мяч в правый угол ворот. В оставшееся время матча камерунцам так и не удалось сравнять счет.

Сейчас Швейцария занимает первую строчку с тремя очками, а Камерун находится на последнем месте. Отметим, что в 22:00 мск состоится еще одна встреча в рамках группы G — на стадионе «Лусаил Айконик» пройдет матч между сборными Бразилии и Сербии.

Также 24 ноября ожидаются еще две игры в рамках группы H. В 16:00 начнется игра между национальными командами Уругвая и Южной Кореи на «Эдьюкейшен Сити», а в 19:00 стартует матч Португалия — Гана на арене «Стэдиум 974».

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