Вратарь Камеруна Онана установил рекорд чемпионатов мира

Вратарь сборной Камеруна Андре Онана сделал 26 касаний за пределами собственной штрафной площади в игре против Швейцарии, что является рекордом чемпионатов мира, сообщает статистический портал Opta Sports.
В матче 1-го тура чемпионата мира сборная Камеруна уступила Швейцарии с минимальным счетом – 0:1. Единственный мяч в ворота африканской сборной забил нападающий Брил Эмболо. Первый тайм прошел без голов, а во второй половине встречи швейцарцам все-таки удалось выйти вперед и удержать преимущество в счете.
Соперники Камеруна и Швейцарии по группе G Бразилия и Сербия встретятся сегодня, 24 ноября. Начало матча — в 22:00 мск.
Следующим противником сборной Камеруна станет сборная Сербии, встреча состоится 28 ноября в 13:00 мск.