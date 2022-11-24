Вратарь Камеруна Онана установил рекорд чемпионатов мира

Вратарь сборной Камеруна Андре Онана сделал 26 касаний за пределами собственной штрафной площади в игре против Швейцарии, что является рекордом чемпионатов мира, сообщает статистический портал Opta Sports.

Фото: Спорт день за днем Спорт день за днем

В матче 1-го тура чемпионата мира сборная Камеруна уступила Швейцарии с минимальным счетом – 0:1. Единственный мяч в ворота африканской сборной забил нападающий Брил Эмболо. Первый тайм прошел без голов, а во второй половине встречи швейцарцам все-таки удалось выйти вперед и удержать преимущество в счете.