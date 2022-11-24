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4 часа назад

Вратарь Камеруна Онана установил рекорд чемпионатов мира

Спорт день за днем

Вратарь сборной Камеруна Андре Онана сделал 26 касаний за пределами собственной штрафной площади в игре против Швейцарии, что является рекордом чемпионатов мира, сообщает статистический портал Opta Sports.

Вратарь Камеруна Онана установил рекорд чемпионатов мира
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

В матче 1-го тура чемпионата мира сборная Камеруна уступила Швейцарии с минимальным счетом – 0:1. Единственный мяч в ворота африканской сборной забил нападающий Брил Эмболо. Первый тайм прошел без голов, а во второй половине встречи швейцарцам все-таки удалось выйти вперед и удержать преимущество в счете.

Соперники Камеруна и Швейцарии по группе G Бразилия и Сербия встретятся сегодня, 24 ноября. Начало матча — в 22:00 мск.

Следующим противником сборной Камеруна станет сборная Сербии, встреча состоится 28 ноября в 13:00 мск.

ЧМ-2022,Брил Эмболо,
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