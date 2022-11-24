Игрок сборной Камеруна: "Россия — мой дом"

«Почему я должен бояться выходить на поле в бутсах с российским флагом? Россия – это мой дом. Я там вырос. Я там живу. После карьеры буду там жить. Я ничего не боюсь. Я чувствую себя свободным человеком! Камерун и Россия – мой родной дом. От этого я никогда не откажусь», — сказал Ондуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.