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2 часа назад

​Магуайр рассказал о своём состоянии – в первом матче Англии его заменили

Евро-футбол.Ру

В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Англии разнесла Иран со счётом 6:2. Защитник «трёх львов» Гарри Магуайр по ходу второго тайма был заменён из-за плохого самочувствия.

​Магуайр рассказал о своём состоянии – в первом матче Англии его заменили
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я чувствовал себя нехорошо по ходу второго тайма. Но я прошёл все тесты и принял нужные меры. С тех пор я чувствую себя хорошо. Я в порядке, и я готов сыграть завтра», - сказал Магуайр, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Низар Кинселла.

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Англии сыграет против США. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

ЧМ-2022,Гарри Магуайр,
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