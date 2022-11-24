​Магуайр рассказал о своём состоянии – в первом матче Англии его заменили

«Я чувствовал себя нехорошо по ходу второго тайма. Но я прошёл все тесты и принял нужные меры. С тех пор я чувствую себя хорошо. Я в порядке, и я готов сыграть завтра», - сказал Магуайр, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Низар Кинселла.