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1 час назад

​Мартинес рассказал о состоянии Лукаку

Евро-футбол.Руиещё 1

Из-за мышечных проблем нападающий Ромелу Лукаку пропустил стартовый матч сборной Бельгии на чемпионате мира против Канады. Фактурный форвард уже возобновил тренировки, но он не сыграет в ближайшем поединке против Марокко. Комментарий насчёт состояния Лукаку дал главный тренер «красных дьяволов» Роберто Мартинес.

​Мартинес рассказал о состоянии Лукаку
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Конечно, Лукаку не выйдет на поле против Марокко. Но он может быть готов», - слова Мартинеса с пресс-конференции приводит La Gazzetta Dello Sport.

Сборная Бельгии проведёт матч второго тура группового этапа чемпионата мира против Марокко в воскресенье, 27 ноября.

ЧМ-2022,Роберто Мартинес,
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