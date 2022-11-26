​Мартинес рассказал о состоянии Лукаку

Из-за мышечных проблем нападающий Ромелу Лукаку пропустил стартовый матч сборной Бельгии на чемпионате мира против Канады. Фактурный форвард уже возобновил тренировки, но он не сыграет в ближайшем поединке против Марокко. Комментарий насчёт состояния Лукаку дал главный тренер «красных дьяволов» Роберто Мартинес.