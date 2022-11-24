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12 часов назад

Сборная Бразилии обыграла Сербию на старте чемпионата мира-2022

Lenta.ruиещё 16

Дубль Ришарлисона принёс Бразилии победу над Сербией в матче ЧМ-2022
Фото: www.championat.comwww.championat.com

Сборная Бразилии одержала победу над национальной командой Сербии в матче стартового тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Встреча прошла в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» и завершилась со счетом 2:0. На 62-й минуте счет открыл нападающий Ришарлисон. На 73-й минуте форвард оформил дубль.

Ранее 24 ноября в группе G состоялась встреча между сборными Швейцарии и Камеруна. Матч завершился победой европейской команды со счетом 1:0.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Сборная Бразилии является пятикратным победителем мундиаля.

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