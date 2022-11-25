ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
1 час назад

Юран оценил игру Роналду с Ганой на ЧМ-2022 фразой "скорость уже не та"

Газета.Ruиещё 3

Бывший форвард сборной России Сергей Юран оценил игру капитана национальной команды Португалии Криштиану Роналду в матче с Ганой в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Скорость уже не та»: Юран об игре Роналду на ЧМ-2022 по футболу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу европейской команды. Роналду отметился голом с пенальти.

«Класс никуда не делся. Но возраст все равно сказывается. Все мы помним более быстрого, резкого Криштиану. Сейчас он выглядит тяжеловато. Возле штрафной по-прежнему опасен, может на опыте разобраться с опекуном. Но объем работы уже не тот.

Увы, мы с каждым годом не молодеем. Конечно, его присутствие на поле придает солидность всей команде, авторитет. Опытнейший мастер. Но с точки зрения функциональной подготовки ему уже непросто даются все эти забегания. Эластичность мышц не та. Резкость и скорость потихоньку уходят», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Кроме Роналду у португальцев голами отметились Жоау Феликс и Рафаэл Леау. У африканской команды забитые мячи на счету Андре Айю и Османа Букари.

Благодаря этому голу Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира. Ранее он отличался голами на мундиалях 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

ЧМ-2022,Рафаэл Леау,Сергей Юран,Криштиану Роналду,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители