«Скорость уже не та»: Юран об игре Роналду на ЧМ-2022 по футболу

Бывший форвард сборной России Сергей Юран оценил игру капитана национальной команды Португалии Криштиану Роналду в матче с Ганой в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу европейской команды. Роналду отметился голом с пенальти.
«Класс никуда не делся. Но возраст все равно сказывается. Все мы помним более быстрого, резкого Криштиану. Сейчас он выглядит тяжеловато. Возле штрафной по-прежнему опасен, может на опыте разобраться с опекуном. Но объем работы уже не тот.
Увы, мы с каждым годом не молодеем. Конечно, его присутствие на поле придает солидность всей команде, авторитет. Опытнейший мастер. Но с точки зрения функциональной подготовки ему уже непросто даются все эти забегания. Эластичность мышц не та. Резкость и скорость потихоньку уходят», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».
Кроме Роналду у португальцев голами отметились Жоау Феликс и Рафаэл Леау. У африканской команды забитые мячи на счету Андре Айю и Османа Букари.
Благодаря этому голу Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира. Ранее он отличался голами на мундиалях 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.
Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».