«Скорость уже не та»: Юран об игре Роналду на ЧМ-2022 по футболу

«Класс никуда не делся. Но возраст все равно сказывается. Все мы помним более быстрого, резкого Криштиану. Сейчас он выглядит тяжеловато. Возле штрафной по-прежнему опасен, может на опыте разобраться с опекуном. Но объем работы уже не тот.



Увы, мы с каждым годом не молодеем. Конечно, его присутствие на поле придает солидность всей команде, авторитет. Опытнейший мастер. Но с точки зрения функциональной подготовки ему уже непросто даются все эти забегания. Эластичность мышц не та. Резкость и скорость потихоньку уходят», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».