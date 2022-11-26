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33 минуты назад

«Требуем наказать Сербию!» Неожиданный скандал на ЧМ-2022 из-за флага в раздевалке

Чемпионат.comиещё 1

Что грозит сборной за несанкционированную политическую агитацию в Катаре?

«Требуем наказать Сербию!» На ЧМ-2022 разгорелся скандал
Фото: LARS BARON/GETTY IMAGESLARS BARON/GETTY IMAGES

Сборная Сербии провела лишь один матч на чемпионате мира в Катаре, очков ещё не набирала, голов не забивала, но уже успела попасть в скандал. Федерация футбола Косова — частично признанной в мире республики — пожаловалась в ФИФА на географических соседей. Косоваров возмутили элементы наглядной агитации в раздевалке и на трибунах стадиона в Лусаиле во время игры сербов с Бразилией. А именно — флаги с надписью «Не сдаваться» на фоне карты Сербии с Косовом в составе.

ФЛАГ КОСОВА В РАЗДЕВАЛКЕ СЕРБИИ Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/article-4905983-skandal-na-chm-2022-v-katare-federaciya-futbola-kosova-pozhalovalas-v-fifa-na-sbornuyu-serbii-za-flag-v-razdevalke.html?utm_source=copypaste

Федерация футбола Косова выпустила специальное заявление по этому поводу: «Такому шовинистическому акту не место на спортивных мероприятиях и тем более там, где проходит крупнейшее мировое футбольное событие. Неприемлемо, что этот акт замалчивается. Мы настоятельно требуем, чтобы ФИФА строго применяла свои правила и наказала Федерацию футбола Сербии за этот агрессивный акт, противоречащий ценностям, которые передаёт футбол».

«Катар — ошибка»: вокруг ЧМ-2022 разгорелся новый скандал

Министр спорта Косова призвал международные футбольные инстанции разобраться в ситуации: «Учитывая, что Косово является полноправным членом ФИФА и УЕФА, мы ожидаем от ФИФА конкретных действий в ответ на эти позорные изображения из раздевалки Сербии, которые демонстрируют ненавистное, ксенофобское и геноцидное отношение к Косову, используя для этого чемпионат мира по футболу».

Исполняющий обязанности генерального секретаря Косовской федерации футбола Таулант Ходай выступил за немедленное расследование инцидента со стороны ФИФА.

«Эти действия игроков и болельщиков не новы, — заявил он в интервью косовским СМИ. — Им не помешала даже сербская федерация. Мы немедленно приняли адекватные меры. Мы просим ФИФА расследовать это дело и принять срочные меры. Я считаю, что ФИФА примет адекватные меры».

Юрист по профессии, Ходай предположил, какое наказание может грозить сборной Сербии за несанкционированную политическую акцию.

«Наказанием могут быть штрафы в десятки тысяч евро для игроков и сотни тысяч для федерации, — подчеркнул функционер. — Мы считаем, что это серьёзное нарушение. ФИФА имеет право принимать другие решения — например, наказывать сборную матчами без зрителей».

«Чемпионат» обратился за разъяснениями к спортивному юристу Андрею Князеву. Он скептически оценил перспективы косовской жалобы.

«Уверен, что не будет никакого исключения сборной Сербии с чемпионата мира за флаг в раздевалке, — предположил Князев. — Мне кажется, что и к штрафу сербскую сборную будет достаточно сложно привлечь, потому что флаг висел в их раздевалке, в непубличном месте. Такой флаг не предназначался для чужих глаз, может быть, так он вдохновлял сербских футболистов. На чемпионате мира и так скандал за скандалом, а данный инцидент — это внутренняя проблема».

Согласно конституции Сербии, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в её состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

ЧМ-2022,Футбол,Андрей Князев,УЕФА,
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