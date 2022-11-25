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16 минут назад

Роналду является самым молодым и самым возрастным автором гола Португалии на ЧМ

Газета.Ru

Форвард Криштиану Роналду стал одновременно самым молодым и самым возрастным автором гола Португалии на чемпионатах мира.

Роналду стал самым молодым и самым возрастным автором гола Португалии на ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, Роналду отличился с пенальти в матче чемпионата мира против Ганы. Португальцы победили со счетом 3:2.

Интересно, что кроме Роналду в мире только два таких игрока: хорват Ивица Олич и датчанин Микаэль Лаудруп.

Также благодаря этому голу 37-летний нападающий стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира. Ранее он отличался голами на мундиалях 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.

Также в группе с Португалией и Ганой играют Уругвай и Южная Корея.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая в финале 2018 года обыграла в решающем матче национальную команду Хорватии (4:2).

ЧМ-2022,Микаэль Лаудруп,Криштиану Роналду,
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