Роналду стал самым молодым и самым возрастным автором гола Португалии на ЧМ

Форвард Криштиану Роналду стал одновременно самым молодым и самым возрастным автором гола Португалии на чемпионатах мира.

Напомним, Роналду отличился с пенальти в матче чемпионата мира против Ганы. Португальцы победили со счетом 3:2.

Интересно, что кроме Роналду в мире только два таких игрока: хорват Ивица Олич и датчанин Микаэль Лаудруп.

Также благодаря этому голу 37-летний нападающий стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира. Ранее он отличался голами на мундиалях 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.

Также в группе с Португалией и Ганой играют Уругвай и Южная Корея.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».