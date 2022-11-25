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2 часа назад

Защитник сборной Франции Эрнандес перенес операцию. Он порвал крестообразную связку в первом матче ЧМ

Rusfootballиещё 2

Об успешно проведенной операции сообщила пресс-служба "Баварии". Напомним, ранее Эрнандес вышел в стартовом составе в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 против Австралии, но был заменен из-за травмы уже в первом тайме встречи. После игры стало известно, что Эрнандес порвал крестообразную связку колена и завершил выступления на турнире.

Защитник сборной Франции перенес операцию
Фото: RusfootballRusfootball

Люка Эрнандес играет за "Баварию" с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за мюнхенцев 11 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

ЧМ-2022,
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