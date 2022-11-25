Защитник сборной Франции перенес операцию

Об успешно проведенной операции сообщила пресс-служба "Баварии". Напомним, ранее Эрнандес вышел в стартовом составе в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 против Австралии, но был заменен из-за травмы уже в первом тайме встречи. После игры стало известно, что Эрнандес порвал крестообразную связку колена и завершил выступления на турнире.