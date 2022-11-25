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2 часа назад

​Бэйл побил рекорд в сборной Уэльса

Евро-футбол.Ру

В пятницу днём сборная Уэльса играет против Ирана в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира. С первых минут в составе «драконов» на поле вышел Гарет Бэйл. Теперь он является игроком с наибольшим количеством игр за валлийскую сборную - 110. Бэйл опередил Кристофера Гантера, на счету которого 109 матчей за национальную команду.

​Бэйл побил рекорд в сборной Уэльса
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Уже по ходу матча Кристофер Гантер может снова сравняться с Гаретом Бэйлом, ведь он находится на скамейке запасных.

Следить за развитием событий в матче Уэльс – Иран во всех подробностях можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

ЧМ-2022,Кристофер Гантер,Гарет Бэйл,
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