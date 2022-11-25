На ЧМ в Катаре показали первую красную карточку за весь турнир

Вратарь сборной Уэльса Уэйн Хеннесси получил красную карточку на 86 й минуте матча чемпионата мира 2022 со сборной Ирана.
Хеннесси грубо сфолил против нападающего Мехди Тареми за пределами штрафной площади. Гватемальский арбитр Марио Эскобар сначала показал футболисту желтую карточку, но после просмотра VAR изменил свое решение и удалил валлийца.
Место в воротах сборной Уэльса занял Дэнни Уорд, который заменил Аарона Рэмси.
Счет в матче — 0:0. Встреча группы B проходит на стадионе «Ахмед Бин Али» в Аль Райане.
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