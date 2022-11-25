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2 часа назад

Уэльс — Иран — 0:0: голкипер валлийцев Хеннесси удален на 86-й минуте после просмотра VAR. Видео

Матч ТВ

Вратарь сборной Уэльса Уэйн Хеннесси получил красную карточку на 86 й минуте матча чемпионата мира 2022 со сборной Ирана.

На ЧМ в Катаре показали первую красную карточку за весь турнир
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Хеннесси грубо сфолил против нападающего Мехди Тареми за пределами штрафной площади. Гватемальский арбитр Марио Эскобар сначала показал футболисту желтую карточку, но после просмотра VAR изменил свое решение и удалил валлийца.

Место в воротах сборной Уэльса занял Дэнни Уорд, который заменил Аарона Рэмси.

Счет в матче — 0:0. Встреча группы B проходит на стадионе «Ахмед Бин Али» в Аль Райане.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,Ахмед Али,Мехди Тареми,Уэйн Хеннесси,Дэнни Уорд,Аарон Рэмси,
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