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34 минуты назад

Нидерланды и Эквадор сыграли вничью в матче ЧМ-2022

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Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе.

Нидерланды и Эквадор сыграли вничью в матче ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Гол нападающего сборной Нидерландов Коди Гакпо стал единственным, забитым в первом тайме матча второго тура чемпионата мира 2022 года в Катаре со сборной Эквадора. Форвард поразил ворота на 6-й минуте первым же ударом в створ. Этот гол стал для нидерландца вторым на турнире. В самой концовке первой половины встречи защитник эквадорской команды Первис Эступиньян сравнял счёт, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда.

В начале второго тайма нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия сумел поразить ворота нидерландской команды, сравняв счёт (1:1). Южноамериканская сборная сумела создать несколько опасных моментов у ворот сборной Нидерландов, в том числе попав в штангу, однако забить больше не сумела. Матч завершился вничью 1:1.

По итогам встрече у обеих команд стало по четыре набранных очка. У сборной Сенегала, соперника Эквадора и Нидерландов по группе A, три заработанных балла, у хозяев турнира, команды Катара, ноль очков.

В следующем туре Нидерланды сыграют с Катаром, Эквадор встретится с Сенегалом.

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