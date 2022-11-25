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1 час назад

Еще одна сенсация на ЧМ-22 в Катаре: Иран обыграл Уэльс

Никита Бородкин

Сборная Ирана обыграла Уэльс в матче 2-го тура чемпионата мира по футболу в Катаре со счетом 2:0. Как сообщает «Чемпионат.com», встреча национальных команд состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Раяйне.

В основное время командам не удалось открыть счет. На 16-й минуте форвард Ирана Сердар Азмун вывел полузащитника Али Голизаде один на один с вратарем, который обошел голкипера и покатил мяч в пустые ворота. Судья отменил этот гол из-за явного офсайда. В начале второго тайма иранцы также смогли атаковать ворота, но дважды попадали в штангу — сперва Азмун, а после Голизаде.

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Проблемы у Уэльса начались в конце второго тайма. На 86-й минуте арбитр удалили голкипера Уэйна Хеннеси — он выбежал за пределы штрафной линии и сбил иранского нападающего Мехди Тареми. В ворота встал валлиец Дэнни Уорд, а продолжать игру команде пришлось в меньшинстве. Позднее, на 9-й минуте добавочного времени, счет открыл Роузбеш Чешми, а на 11-й минуте Рамин Резаян забил второй гол и установил окончательный счет встречи.

Сейчас Иран после двух игр (одна победа, одно поражение) занимает второе место в турнирной таблице группы B. Уэльс с одним поражением и одной ничьей находится на последней строчке.

ЧМ-2022,Видео,Рамин Резаян,Мехди Тареми,Дэнни Уорд,
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