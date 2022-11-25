Сборная Ирана обыграла Уэльс в матче 2-го тура чемпионата мира по футболу в Катаре со счетом 2:0. Как сообщает «Чемпионат.com», встреча национальных команд состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Раяйне.

В основное время командам не удалось открыть счет. На 16-й минуте форвард Ирана Сердар Азмун вывел полузащитника Али Голизаде один на один с вратарем, который обошел голкипера и покатил мяч в пустые ворота. Судья отменил этот гол из-за явного офсайда. В начале второго тайма иранцы также смогли атаковать ворота, но дважды попадали в штангу — сперва Азмун, а после Голизаде.

Проблемы у Уэльса начались в конце второго тайма. На 86-й минуте арбитр удалили голкипера Уэйна Хеннеси — он выбежал за пределы штрафной линии и сбил иранского нападающего Мехди Тареми. В ворота встал валлиец Дэнни Уорд, а продолжать игру команде пришлось в меньшинстве. Позднее, на 9-й минуте добавочного времени, счет открыл Роузбеш Чешми, а на 11-й минуте Рамин Резаян забил второй гол и установил окончательный счет встречи.