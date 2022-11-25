Роднина раскритиковала недовольные запретом ЛГБТ на ЧМ-2022 сборные

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о недовольстве некоторых национальных команд из-за запрета ЛГБТ-символики на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
«Капитанские повязки с символикой ЛГБТ? Поражаюсь, почему это стало так волновать спорт. Спорт — это не то место, чтобы демонстрировать свои позиции.
Есть положение, есть соревнование. Кто-то встает на колени, кто-то закрывает рот. Занимайтесь своим делом лучше!
Катар не принимает европейскую повестку? У каждой страны есть своя история, обычаи, традиции. Если ты приходишь в гости, то ты уважаешь тех людей, у которых ты в гостях.
У нас есть замечательное выражение: «Со своим самоваром в Тулу не ездят», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».
23 ноября футболисты сборной Германии перед матчем со сборной Японии прикрыли рты руками на командном фото, выразив таким образом несогласие с запретом Международной федерации футбола (ФИФА) на использование радужных капитанских повязок One Love в поддержку ЛГБТ.