Роднина раскритиковала недовольные запретом ЛГБТ на ЧМ-2022 сборные

«Капитанские повязки с символикой ЛГБТ? Поражаюсь, почему это стало так волновать спорт. Спорт — это не то место, чтобы демонстрировать свои позиции.



Есть положение, есть соревнование. Кто-то встает на колени, кто-то закрывает рот. Занимайтесь своим делом лучше!



Катар не принимает европейскую повестку? У каждой страны есть своя история, обычаи, традиции. Если ты приходишь в гости, то ты уважаешь тех людей, у которых ты в гостях.



У нас есть замечательное выражение: «Со своим самоваром в Тулу не ездят», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».