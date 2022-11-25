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1 час назад

Роднина раскритиковала сборные, которые недовольны запретом ЛГБТ-символики на ЧМ-2022

Газета.Ru

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о недовольстве некоторых национальных команд из-за запрета ЛГБТ-символики на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

Роднина раскритиковала недовольные запретом ЛГБТ на ЧМ-2022 сборные
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Капитанские повязки с символикой ЛГБТ? Поражаюсь, почему это стало так волновать спорт. Спорт — это не то место, чтобы демонстрировать свои позиции.

Есть положение, есть соревнование. Кто-то встает на колени, кто-то закрывает рот. Занимайтесь своим делом лучше!

Катар не принимает европейскую повестку? У каждой страны есть своя история, обычаи, традиции. Если ты приходишь в гости, то ты уважаешь тех людей, у которых ты в гостях.

У нас есть замечательное выражение: «Со своим самоваром в Тулу не ездят», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

23 ноября футболисты сборной Германии перед матчем со сборной Японии прикрыли рты руками на командном фото, выразив таким образом несогласие с запретом Международной федерации футбола (ФИФА) на использование радужных капитанских повязок One Love в поддержку ЛГБТ.

ЧМ-2022,Ирина Роднина,Госдума,
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