В полиции Катара рассказали, как болельщики пытаются пронести алкоголь

Болельщики пытаются проносить алкоголь на стадионы чемпионата мира в Катаре во фляжках-тайниках, замаскированных в том числе под бинокли и зарядки для телефона. Об этом ТАСС рассказал в субботу полицейский, работающий на досмотре болельщиков на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре.

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Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о запрете продажи пива на территории стадионов во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.

"Попытки [пронести алкоголь] бывают практически на каждой игре. Болельщики пытаются использовать фляжки-тайники: в биноклях, зарядках для телефонов, в музыкальных инструментах. Также переливают алкоголь в бутылки из-под других напитков. Но мы работаем внимательно", - рассказал сотрудник.