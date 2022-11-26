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42 минуты назад

Катарский полицейский рассказал, как болельщики пытаются пронести алкоголь на стадион

ТАССиещё 1

Болельщики пытаются проносить алкоголь на стадионы чемпионата мира в Катаре во фляжках-тайниках, замаскированных в том числе под бинокли и зарядки для телефона. Об этом ТАСС рассказал в субботу полицейский, работающий на досмотре болельщиков на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре.

В полиции Катара рассказали, как болельщики пытаются пронести алкоголь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о запрете продажи пива на территории стадионов во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.

"Попытки [пронести алкоголь] бывают практически на каждой игре. Болельщики пытаются использовать фляжки-тайники: в биноклях, зарядках для телефонов, в музыкальных инструментах. Также переливают алкоголь в бутылки из-под других напитков. Но мы работаем внимательно", - рассказал сотрудник.

Законодательство Катара запрещает употребление алкоголя в общественных местах. Изначально организаторы чемпионата мира заявляли о полном запрете продажи и рекламы пива во время турнира. Впоследствии ФИФА сумела договориться о разрешении продажи пива в фан-зонах, на территории стадионов, но не на трибунах, а также в барах и ресторанах, обладающих специальной лицензией.

ЧМ-2022,Андрей Карташов,
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