Сборная Ирана установила рекорд чемпионатов мира по футболу

Полузащитник сборной Ирана Роузбеш Чешми забил самый поздний победный мяч в истории чемпионатов мира без учета дополнительного времени. Об этом сообщает Opta.

Гол был забит на отметке 97:56. На 90+11 иранский футболист Рамина Резаяна удвоил преимущество своей команды.

Ранее сообщалось, что это первая в истории победа команды над европейской сборной на мировом первенстве.

Также сборная Ирана впервые смогла сыграть на ноль против европейцев на ЧМ.

На 86-й минуте главный арбитр встречи Марио Эскобар из Гватемалы удалил вратаря сборной Уэльса Уэйна Хеннесси за фол на иранце Мехди Тареми. Эта красная карточка стала первой на мундиале.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сегодня, 25 ноября, в группе В также сыграют команды Англии и США. Стартовый свисток для команд прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В игре 1-го тура валлийцы сыграли вничью с американской командой, а Иран уступил с разгромным счетом 2:6 команде Англии.